В Большесосновском районе иномарка врезалась в грузовик

Страшная авария произошла 15 января в Большесосновском районе Прикамья. Около 16:30 на 358 километре трассы «М-7 Волга» автомобиль «Киа Рио» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с большегрузом, два человек погибли. Обстоятельства ДТП высняются.