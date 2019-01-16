В Большесосновском районе иномарка врезалась в грузовик
Страшная авария произошла 15 января в Большесосновском районе Прикамья. Около 16:30 на 358 километре трассы «М-7 Волга» автомобиль «Киа Рио» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с большегрузом, два человек погибли. Обстоятельства ДТП высняются.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Прикамье зафиксирована серия утренних ДТП
Пермские «управляшки» накажут за сосульки
Пермский музыкант играет одновременно на трех балалайках
Отзовись, хозяин!
Пермяку с высокой температурой 6 лет не могут поставить диагноз
Детский отдых: как получить бюджетную поддержку
Таксистов ждут еженедельные проверки
«Новая поликлиника»: процесс модернизации продолжится
Пермяки увидят в квитанциях ЖКХ новые суммы
Бесплатная среда: все - в музей!
Добавить комментарий: