В Прикамье зафиксирована серия утренних ДТП
Серия утренних ДТП. В Перми движение было затруднено в районе пермского автовокзала, здесь легковой автомобиль столкнулся с маршруткой, на кадрых видно, что рейсовые автобусы на территорию вокзала въезжали с трудом. Еще одно ДТП произошло на пересечении улицы Екатериниский и Крисанова - движение также оказалось затруднено.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Пермские «управляшки» накажут за сосульки
Пермский музыкант играет одновременно на трех балалайках
Отзовись, хозяин!
Пермяку с высокой температурой 6 лет не могут поставить диагноз
Детский отдых: как получить бюджетную поддержку
Таксистов ждут еженедельные проверки
«Новая поликлиника»: процесс модернизации продолжится
Пермяки увидят в квитанциях ЖКХ новые суммы
Бесплатная среда: все - в музей!
На Чусовском мосту вводятся ограничения движения на 2 года
Добавить комментарий: