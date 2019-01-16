В Прикамье зафиксирована серия утренних ДТП

Серия утренних ДТП. В Перми движение было затруднено в районе пермского автовокзала, здесь легковой автомобиль столкнулся с маршруткой, на кадрых видно, что рейсовые автобусы на территорию вокзала въезжали с трудом. Еще одно ДТП произошло на пересечении улицы Екатериниский и Крисанова - движение также оказалось затруднено.