Пермские «управляшки» накажут за сосульки
Штрафы от 15 до 50 тысяч рублей. В Мотовилихе прошел рейд по контролю за уборкой снега и сосулек с крыш домов. Было проверено 209 домов, выявлено 27 нарушений.
Так, большое скопление снега и льда на крышах были выявлены у УК «Мастер Комфорта» по адресам: улица Макаренко, 8, улица Пономарева, 56, улица Уральская, 113, у УК «Некст» по улице Тургенева, 8, у УК «Лидерство» по улице Лядовской, 113, а также у ТСЖ «Гашкова, 23б».
"По итогам рейда направлены уведомления на устранение выявленных нарушений. Так, УК «Реал» в кратчайшие сроки ликвидировали выявленные в ходе объезда свесы с кровли по адресам: улица Лядовская, 115, улица Лядовская, 123, улица Лядовская, 119. После вынесения замечаний УК «ТехКомфорт» также убрала свесы по улице Дружбы, 4", - сообщили в администрации.
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