Пермский музыкант играет одновременно на трех балалайках

Андрей Киряков из села Лобаново так увлекся балалайкой, что сам не заметил, как стал звездой социальных сетей с миллионом лайков за пост.

В арсенале Андрея Кирякова, профессионального музыканта-балалаечника, балалайка-прима, балалайка-альт и балалайка-контрабас. И на всем Андрей сейчас играет виртуозно. На приме учился в институте культуры, остальные осваивал самостоятельно.

Полгода назад он пошёл дальше в своих музыкальных экспериментах - научился играть вживую сразу на трёх этих балалайках.

Секрет этого музыкального чуда прост на первый взгляд. Нужно иметь Лупер, который позволяет записать звук прямо здесь и сейчас. Сначала Андрей играет аккорды, далее добавляет басы, а потом играет основную тему. На словах это звучит просто. На деле же, и особенно во время живого выступления, нужно уметь сконцентрироваться.

Изначально эта идея жила в интернете. Здесь выполнить её проще. Однажды кавер-версия песни «Звезда» Светланы Лободы набрала более миллиона лайков, после того как певица перепостила её у себя на страничке.

Музыкант занимается каждый день по несколько часов и достиг уже такого мастерства, что сыграть на балалайке может почти любую композицию. Прямо на наших глазах подбирает песню «Назад в СССР», ведь на пороге - международный день Битлз.