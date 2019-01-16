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Отзовись, хозяин!
Администрация главного ледового городка Перми обращается к жителям с просьбой найти хозяина щенка, оставленного среди горок в минувшее воскресенье. Сердобольные волонтеры собачку отогрели, накормили. Пока она содержится в домашних условиях. 13 января на площади перед Театром-Театром было много людей. Щенок без поводка очень легко мог потеряться. Быть может, хозяева ищут его. В ледовом городке пообещали не отдавать песика в приют до конца января.
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