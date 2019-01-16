Пермяку с высокой температурой 6 лет не могут поставить диагноз

Полностью здоров, но с температурой. Так можно сказать про пермяка Дмитрия Трокай. Ни один специалист не нашел у него ничего интересного для себя. А мужчина из-за странного недуга уже лишился работы.

К вечеру температура будет 38, а то и выше, говорит Дмитрий - и так почти 6,5 лет, с сентября 2012-го. За это время собрано множество справок и заключений, при одном «но» - отсутствии диагноза.

Дмитрий Трокай: "Абсолютно здоров, в лечении психиатра не нуждается".

Да, перечисляет Дмитрий, был и у психиатра. Но ни один из специалистов платных или бесплатных не может точно сказать, что за недуг притаился внутри, проявляя себя повышенной температурой.

Дмитрий Трокай: "Без диагноза мне даже в инвалидности отказали. Сказали, раз нет диагноза, о какой инвалидности может идти разговор!".

Хотя это и не цель - цель поправиться и не жить в обнимку с градусником. При физических нагрузках температура может подскочить и днём. Так что сейчас Дмитрий не работает, не носит тяжести, и не представляет, что делать.

Неизвестность - вот что пугает больше всего, когда позади не одно обследование, а точка в истории болезни, которая и не названа пока, не поставлена.

Надо искать причины, говорят специалисты - настойчиво и желательно профессионально. Ведь повышенная температура - это реакция на что-то, значит, это что-то и необходимо обнаружить.

Ольга Куркова, врач-терапевт: "Природа может быть бактериальной, инфекционной, неврологической, вегетативной, и вполне возможно, что это утомляемость организма".

Очередной виток в истории Дмитрия - это возможная поездка в Москву в научный центр неврологии. Его данные отправили из городской поликлиники номер два. Правда, до сих пор никаких новостей. Так что - очередная встреча с главным врачом.

Дмитрий Трокай: "Уже январь скоро закончится 2019 года, а мне сказали, до 10 декабря 2018 года должен ответ прийти".

Оказалось, что причина молчания пермских врачей - отсутствие информации от столичных коллег. Но судя по тому, что Дмитрий услышал, надежда съездить в столицу есть.

Сергей Вылегжанин, главный врач ГКП № 2: "Мы отправляли повторно 27 декабря, потому что не было долго ответа по поводу данного пациента, и сейчас, уже в январе месяце, мы связывались с Москвой, и они обещали это ускорить. Я думаю, что за январь этот вопрос решится".

А вот как решится, загадывать Дмитрий не берётся. Хотя и надеется, что кипа бумаг, собранных за эти годы, наконец-то перестанет расти.