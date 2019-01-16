Детский отдых: как получить бюджетную поддержку

В департаменте социальной политики пермской мэрии сообщили о начале приема заявлений на компенсацию затрат родителей на летний отдых своих детей. В отдельных случаях можно вернуть даже полную стоимость путевки. Сразу стоит подчеркнуть, что торопиться и завтра же бежать на прием не стоит. В этом году документы будут принимать на месяц дольше обычного. Что и кому положено?

Многие родители подумывают воспользоваться мерами господдержки. В Перми их две. Это сертификаты, которыми можно оплатить часть путевки ребенка в лагерь, их начнут выдавать в апреле. А с сегодняшнего дня можно писать заявление на компенсацию стоимости отдыха, это как раз и есть второй вариант.

Татьяна Зотина, заместитель начальника департамента социальной политики администрации г. Перми: "Компенсацию семья получит после того, как ребенок отдохнул в лагере. В течение месяца как вернулся ребенок из лагеря, родители приносят в департамент документы, подтверждающие факт оплаты путевки, - отрывной талон от лагеря и квитанцию об оплате. После этого им на счет поступят деньги".

Право на компенсацию имеют семь категорий детей. Их родителям возвращается от 30 до 100 процентов стоимости путевки. Причем цена поездки в лагерь устанавливается правительством Пермского края, в 2018-м максимальная составляла около 26 тысяч рублей. То есть это фиксированная ставка, именно от нее рассчитывается компенсация, и от реальной цены путевки она не зависит.

Зима для лагеря - это время обновления, здесь меняют инженерные сети, трубы, батареи, сантехнику, делают косметический и капитальный ремонт, покупают новую технику. В зависимости от размеров лагеря, детей по льготным путевкам приезжает от 20 до 200 человек. К началу июня в корпусах и на территории должно быть готово все. Чтобы одинаково гостеприимно встретить всех детей.