Таксистов ждут еженедельные проверки

В краевом Минтрансе, подведя итоги недавнего рейда по пермским такси, решили проводить такие проверки еженедельно . Масло в огонь, конечно, добавило воскресное ДТП на Мильчакова, когда таксист-нелегал сбил трех человек на остановке. А в понедельник очередной наезд на пешехода. На улице Мира опять же наемный извозчик, уходя от столкновения с другим автомобилем, выехал на тротуар и наехал на женщину. Она сейчас в больнице. Власти считают, что причина всплеска числа ДТП с участием такси - большое количество водителей-нелегалов. Заказы они получают у интернет-агрегаторов и никому не подчиняются. Перед выездом на работу люди не проходят медицинский, а машины - технический осмотр.

Рустам Гильманов, начальник отдела автомобильного транспорта Министерства транспорта Пермского края: "Самая важная проблема – наличие большого количества нелегальных перевозчиков в данной сфере. Все мероприятия направляются в первую очередь именно на пресечение данной проблемы".