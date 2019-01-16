«Новая поликлиника»: процесс модернизации продолжится

В Прикамье с новой силой стартовал очередной сезон проекта "Новая поликлиника". Краевые власти приняли решение не просто продолжить его, а форсировать. В этом году он коснется всех.

В Березниках в течение двух месяцев строительные работы велись во взрослой поликлинике - на первом, втором и третьем этажах медицинского учреждения. Главное изменение - вместо старой регистратуры появилась обновленная стойка, где всех пациентов встречает администратор.

Снижение очередности - заслуга еще и доврачебных кабинетов. Расположены они рядом со входом в медицинское учреждение, сюда обращаются пациенты с острой болью, минуя основную очередь.

Татьяна Плотникова, врач-терапевт Краевая больница им. академика Е.А. Вагнера г. Березники: "Не приходится в общей очереди стоять, причем больные, температурящие, не имеют контакта с остальным контингентом".

В Добрянской центральной городской больнице ремонт только закончился, в новом году пациентов здесь встречают в новых условиях. Кроме традиционных администраторов зала и электронной очереди есть еще и сестринский пост.

Ирина Борисенко, заведующая амбулаторно-поликлинической службой Добрянской ЦРБ: "Сестринский пост открыт для того, чтобы пациент мог получить всю информацию, на которую у врача не хватает времени, и врач занимается только лечением пациента".

Проект «Новая поликлиника» стартовал в апреле 2017 года по инициативе губернатора Пермского края Максима Решетникова. Тогда было выбрано лишь 12 пилотных медицинских учреждений. А в 2019-м планируется подключить абсолютно все.

С момента начала реализации проекта «Новая поликлиника» медицинские учреждения Пермского края приняли на 16 процентов больше пациентов, чем обычно. Самое главное - ожидание участкового врача снизилось с 11 до 2 дней.