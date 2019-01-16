Пермяки увидят в квитанциях ЖКХ новые суммы

В департаменте ЖКХ Перми разъяснили появившуюся информацию о грядущем увеличении платы за содержание жилья на 14%. Вырастет не итоговая сумма, которая у многих измеряется тысячами, а лишь одна строка. В цифрах, если сейчас в среднем люди платят по 20 рублей за квадратный метр, то будут - 22 рубля 80 копеек. И повышение, которое инициировала пермская мэрия, касается напрямую только тех домов, которые по какой-то причине до сих пор находятся в управлении у муниципалитета. Однако, справедливости ради, необходимо отметить, что остальные коммунальные компании, будь то ТСЖ или УК, в большинстве своем устанавливают цены на содержание жилья, отталкиваясь от муниципального тарифа. Хотя он и носит лишь рекомендательный характер. Так что повышение, очевидно, будет практически общим. Новые суммы пермяки увидят в своих квитках уже в феврале.

Александр Власов, начальник департамента ЖКХ администрации г. Перми: "Данный тариф не индексировался с 2015 года, претерпел изменения в связи с изменениями законодательства в сфере твердых коммунальных бытовых отходов. Одновременно с этим изменена тарификация по газовому оборудованию".