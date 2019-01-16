Бесплатная среда: все - в музей!

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Сегодня третья среда месяца, а значит, все муниципальные музей Перми и Пермского края приглашают на бесплатные экскурсии. С утра и до вечера входная плата отменяется. Правда, для учета посетителей билет все же придется получить. Так что сначала надо посетить кассу.

В большинстве пермских музеев еще работают специальные программы, созданные для новогодних каникул.

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 16.01.2019 в 09:00 в рубрике - Вести Пермь

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