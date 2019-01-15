На Чусовском мосту вводятся ограничения движения на 2 года
Ограничения сроком на 2 года вводятся с 1 февраля на Чусовском мосту. Причина - усталость моста, или, если говорить языком официальным, снижение несущей способности конструктивных элементов Чусовского моста.
С 1 февраля 2019 года по 31 декабря 2020 года включительно устанавливается предельно допустимая общая масса транспортного средства 40 тонн; предельно допустимая нагрузка на ось - 9 тонн на ось для одиночной оси, 6 тонн на ось для двухосной группы, 7 тонн на ось для трехосной группы и сближенных осей.
Кроме того, устанавливается максимальная скорость движения - 40 км/ч, минимальная дистанция между транспортными средствами - 20 метров.
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