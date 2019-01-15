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Детский отдых: начался прием заявлений на компенсацию
В Перми начался прием заявлений на предоставление компенсации части расходов на оплату путевки в лагерь, сообщает департамент социальной политики. В этом году прием заявлений продлится на месяц дольше, до 31 июля.
Подходы к оказанию бюджетной поддержки остаются прежними: размер поддержки зависит от величины среднемесячного дохода, либо социального статуса семьи.
Второй традиционной формой бюджетной поддержки является сертификат на оздоровление и отдых детей. Выдача сертификатов начнется в апреле.
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