Пермские больницы проверят общественники
Качество лечения в пермских больницах проверят общественники. Визит общественного контроля начался в кабинете главного врача МСЧ №9. Разговор коснулся общих характеристик больницы, задан был вопрос и о нехватке врачей.
Представители минздрава пояснили, что ситуация должна поменяться, поскольку идёт более активная работа со студентами. Если в 2018 году было 123 бюджетных места в ординатуре, в этом уже 191.
В родильном отделении общественники смогли задать вопрос о якобы высокой смертности, которая активно обсуждается в соцсетях. Как пояснили врачи, сравнивать с другими медучреждениями некорректно, поскольку здесь принимают самых сложных пациентов. Здесь принимают 5000 родов в год. В минувшем году умер 21 младенец.
Помимо цифр, общественников интересует отношение персонала, оснащение больницы.
Из замечаний - отсутствие поручней в послеродовом отделении и кнопок вызова врача. Также, по мнению общественников, в коридорах необходимы камеры видеонаблюдения на случай, если кому-то из пациенток станет плохо.
Как рассказал Марк Коробов, руководитель группы общественного контроля при Общественной Палате Пермского края, после выезда общественников составляется акт, который направляется руководству медучреждения и в министерство здравоохранения Пермского края. Затем на совместном заседании обсуждаются плюсы и минусы учреждения".
В течение дня общественники планируют посетить хирургическое и другие отделения, а затем они вернутся в кабинет главврача, чтобы отметить позитивные и отрицательные моменты.
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