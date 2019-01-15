«Губерния» подводит итоги Всероссийского фестиваля «Сочельник»
В Пермском доме народного творчества "Губерния" подводят итоги Всероссийского фестиваля зимнего фольклора "Сочельник". В программе - спектакли, концерты, балет и массовая лепка пельменей. Всероссийский фестиваль "Сочельник" в девятый раз воспел зимние фольклорные традиции, обращаясь к теме возрождения такого комплекса обрядов, как святки.
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