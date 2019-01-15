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← Детский отдых: начался прием заявлений на компенсацию

«Губерния» подводит итоги Всероссийского фестиваля «Сочельник»

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Сочельник

В Пермском доме народного творчества "Губерния" подводят итоги Всероссийского фестиваля зимнего фольклора "Сочельник". В программе - спектакли, концерты, балет и массовая лепка пельменей. Всероссийский фестиваль "Сочельник"  в девятый раз  воспел зимние фольклорные традиции, обращаясь  к теме возрождения  такого комплекса обрядов, как святки.

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 15.01.2019 в 16:53 в рубрике - Вести Пермь

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