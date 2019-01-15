Пермский «Амкар» вошёл в четвертьфинал виртуального чемпионата
Пермский «Амкар» вошёл в четвертьфинал Небесной футбольной лиги. Закрывшийся в 2018 году пермский футбольный клуб «Амкар» участвует в виртуальном чемпионате, в котором «играют» мертвые футбольные клубы. Эти соревнования придумал тульский дизайнер Алексей Белоус для привлечения внимания к проблеме закрытия футбольных клубов России. Игры проходят в сообществе"Футбольная Небесная Лига"соцсети «ВКонтакте». Победитель каждого матча определяется голосованием.
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