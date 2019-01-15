Пермские боги гостят в Санкт-Петербурге

Пермские боги в Санкт- Петербурге. В Центральном выставочном зале «Манеж» открывается выставка «Христос в темнице», которая представляет деревянную религиозную скульптуру из музеев России. Пермская галерея выставляет 6 предметов из коллекции пермской деревянной скульптуры: четыре фигуры Сидящего Спасителя и два парных ангела, датируемые XVIII веком. Эти экспонаты в разные годы были представлены в постоянной экспозиции, в последнее время находятся в фондах Пермской галереи. Выставка будет работать до 10 февраля, а весной переедет в Рим, где ее покажут в базилике Сан-Джованни-ин-Латерано.