«Революционная» стройка началась

На ул. Революции не успели стартовать работы, как уже начались первые проверки.

До двадцати единиц тяжелой техники будут выходить ежедневно на улицу Революции. Здесь закончены все необходимые подготовительные работы, с сегодняшнего дня началась активная стройка. Первое, что необходимо сделать - снять старый асфальт. Параллельно начались работы по переустройству коммуникаций.

Обычная канализация, ливневка, водопровод, электричество и газ, теплотрасса, на которую завязано около семи сотен многоэтажек Перми, - все это придется заменить до того, как приступят к укладке асфальта.

В штабе строительства есть подробная карта предстоящих работ. На ней множество линий, каждая из которых обозначает определенный вид инженерных коммуникаций, находящихся под улицей Революции.

Ноу-хау участка Революции - полоса для движения трамваев. Технология новая, Пермь после Москвы и Санкт-Петербурга третий город в России, где ее применяют. Рельсы, по которым поедут вагоны, будут располагаться в резиновом коробе, вмонтированном в бетонное основание. Не будет вибрации и стыков, трамвай будет ходить бесшумно.



Улица Революции - это старт сезона дорожных ремонтов на 2019 год. План расписан на все 12 месяцев. Следующий участок улицы от Комсомольского проспекта до Куйбышева, дальше перекрытие перекрестка на Компросе. Лето, похоже, для пермяков будет жарким. В противовес сроки службы новых объектов - около 50 лет.