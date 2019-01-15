Управляющий ОПФР Станислав Аврончук провел прием граждан

Индексация пенсий в январе 2019 года, изменения в пенсионном законодательстве, назначение и выплата пенсий - это главные темы личного приема главы отделения пенсионного фонда России по Пермскому краю Станислава Аврончука.

Управляющий ОПФР Станислав Аврончук выслушал граждан и ответил на все вопросы, касающиеся пенсионного обеспечения, доходчиво разъяснив нормы пенсионного законодательства.

С 1 января 2019 года страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексированы на 7,05%, что выше показателя прогнозной инфляции за 2018 год. Размер фиксированной выплаты после индексации составил 5334,2 рубля в месяц, стоимость пенсионного балла увеличилась до 87,24 рубля.

С 2019 года в России начинается поэтапное повышение общеустановленного возраста, дающего право на страховую пенсию по старости и пенсию по государственному обеспечению. Закон предусматривает плавный переход, в соответствии с которыми пенсионный возраст в 2019-м увеличивается на один год. Реальное повышение при этом составит полгода – такой шаг обеспечит специальная льгота, позволяющая назначить пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста. Воспользоваться ею смогут все, кто должен был выйти на пенсию в 2019 году по условиям прежнего законодательства. В основном это женщины 1964 года рождения и мужчины 1959 года рождения, которых повышение пенсионного возраста коснется первыми. За счет льготы выходить на пенсию они начнут уже с июля 2019 года.

Для тех, кто не успел попасть на личный прием, завтра откроют горячую линия. Задать интересующие вопросы можно будет с 15-17 часов по телефону 264-31-13.