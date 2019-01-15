Водитель такси сбил на тротуаре женщину

Очередная авария с участием такси произошла в Перми - накануне в Индустриальном районе на ул. Мира пострадал пешеход. Как заявляют очевидцы, выложившие фото ДТП в сеть, 50-летний водитель Яндекс Такси, уходя от столкновения, выехал на тротуар. Там он сбил 59-летнюю женщину. В результате пострадавшая с множественными травмами госпитализирована, - об этом сообщает пресс-служба краевой полиции. По факту аварии проводится проверка.