Лёд, пила и фантазия: в Перми стартовал «Зимний вернисаж»

В Перми стартовал Кубок России по снежной и ледовой скульптуре. Фестиваль торжественно открыли в воскресенье, но за инструмент гости Прикамья взялись накануне. Им определили строгие рамки рабочего дня, выходить за пределы которых запрещено. А вот зрителям в этом году позволено наблюдать за всем почти без ограничений.

Аниме-история о коте-роботе по кличке Дораэмон в Японии, как в России «Ну, погоди» или «Простоквашино». Этот мультфильм знает и любит не одно поколение. В этом году исполнится ровно 50 лет с выхода первой серии. Скульптор Сянгуо Менг момент решила запечатлеть - тем более, что тема «Зимнего вернисажа - 2019» культура страны Восходящего солнца.

Сянгуо Менг, капитан команды скульпторов из Китая: "Мы выросли сами на этом мультике, и этот мультик рос вместе с нами, поэтому скульптура называется «Память», чтобы сохранить ее в наших сердцах".

В Пермь Сянгуо вместе с мужем приехали из Харбина, там команда скульпторов участвовала в самом масштабном снежно-ледовом конкурсе мира. В этом году почти все команды Кубка – семейные. Например, братья Евдокимовы из Екатеринбурга.

Если для соседей-екатеринбуржцев минус 13 - погода привычная, то гости из Сингапура с такой температурой сталкивались только в морозильных камерах. В родной стране работать со льдом они могут только так.

То Хуат Тьянг и Ин Панг Лоу, команда скульпторов из Сингапура: "Сейчас в Сингапуре 33 выше ноля. Здесь минус 13. И нам нравится температура ниже ноля!".

Перед стартом конкурса организаторы собрали интересные факты за всю историю его проведения. Так, за 10 лет в проекте приняли участие 176 скульпторов почти со всех континентов планеты, создано 70 неповторимых скульптурных композиций, потрачено более 2 тысяч тонн льда, за процессом создания работ наблюдали тысячи пермяков и гостей города.

Все без исключения скульпторы сошлись в одном мнении – первый день работы самый сложный. Нужно все тщательно отмерить, но мы уже видим, как вырисовываются из обычного льда настоящие шедевры искусства. Подготовительные работы уже выполнены, но самое главное, что следить за работой скульпторов из разных стран можно в рабочее время с 9.20 утра и до 19.20 вечера.