Зоозащитники требуют наказать хозяина выпрыгнувшего из багажника алабая

Пермские зоозащитники написали заявление в полицию с требованием призвать к ответу хозяина алабая, выпрыгнувшего на ходу из багажника машины. Ролик широко разошелся по интернету. Заявители признают, что не только хотят отомстить за пса, но проверяют, как работают новые правила содержания домашних животных, вступившие в силу с начала этого года.

ЧП произошло на Красавинском мосту. Авторы ролика двигались следом за машиной, где перевозили собаку породы алабай. Хозяин не пожелал взять животное в салон и посадил в открытый багажник. Однако пёс испугался и выпрыгнул на проезжую часть.

Красавинский мост соединяет Индустриальный район и Закамск. Машины здесь движутся с явным превышением скорости. Если бы автор видео вовремя не заметил собаку и не пристроился за машиной её хозяина, всё могло закончиться не только гибелью животного, но и серьёзным ДТП.

В Правилах дорожного движения о перевозке собак и кошек ни слова - они приравниваются к грузам. Главное требование - питомец не должен создавать помех водителю. Между тем, очевидно нарушение нового федерального закона о жестоком обращении с животными.

п. 5 ст. 3 Федерального закона от 27.12.2018 № 498 ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» Цитата: «Жестокое обращение с животным - обращение с животным, которое привело или может привести к гибели, увечью или иному повреждению здоровья животного".

Первыми на происшествие с алабаем отреагировали в кошачьем приюте. Зоозащитник и юрист Георгий Ситников написал заявление в полицию. По его словам, главная загвоздка в том, что новый закон даёт определение жестокого обращения с животными, а вот санкции пока не предусматривает.

Георгий Ситников, юрист организации «За защиту зверей»: "Во-первых, выяснить, как работает закон об ответственном обращении в таких случаях. Во-вторых, у меня есть идея направить предложение в МВД России или правительство РФ, поскольку оно правила дорожного движения принимает, о том, чтобы появился соответствующий раздел, который бы регулировал безопасную и гуманную перевозку животных в транспорте".

Ответа на все вопросы Георгий пока не получил, тем не менее, реакция есть.

Наталья Смердова, сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю: "Участковый уполномоченный из отдела МВД России по Пермскому району проводит проверку по той информации видео, которое было размещено в социальных сетях".

Найти хозяина собаки труда не составит - на кадрах видео отчётливо виден госномер. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, после ЧП габаритного питомца всё-таки забрали в салон машины.