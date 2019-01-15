Евгений Климов не оставил шансов соперникам

Пермский летающий лыжник Евгений Климов, похоже, стал новой звездой отечественного спорта и проснулся знаменитостью. Все выходные Чайковские трамплины принимали Чемпионат России, на котором Евгений стал абсолютным победителем, не оставив шансов соперникам ни на одной из высот. Вообще, в этом году он уже успел прогреметь, став первым в истории современной России победителем этапа Кубка мира. А теперь он уже гарантировано в пятерке сильнейших, если не во главе ее, и едет в конце февраля в Австрию на Чемпионат мира по зимним видам спорта.