«Золотая Маска»: жюри сделало исключение для Перми

Событие, которое активно обсуждается не только в Перми, но и во многих театральных городах России - это исключение, которое сделало для столицы Прикамья жюри национальной премии «Золотая маска». Они приехали сюда на конкурсный отбор. Формально, декорации оратории «Жанна на костре» Театра оперы и балета и мюзикла «Карлик нос» Театра-Театра столь громоздки, что их практически невозможно перевозить. Но поговаривают, что жюри национальной премии интересна особая атмосфера, созданная на домашней сцене. Посмотрев спектакли, представители «Золотой маски» отправились в Москву. Там будут отсматривать все остальные работы. Кстати, пермяки в этом году решили поставить рекорд. В 28 номинациях замечен пермский оперный, и в семи - драматический.

Лариса Гоголевская, председатель жюри, солистка Мариинского театра, заслуженная артистка РФ (Санкт-Петербург): "О ваших театрах говорят только самое замечательное, у вас профессиональные люди работают, а это дорогого стоит".