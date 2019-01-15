Поездка на такси - как игра в русскую рулетку

Околодорожная тематика занимает вершину информационной повестки края. Следующая громкая история произошла на автобусной остановке неподалеку от Центрального рынка Перми. Таксист, выполняя заказ, сбил трех человек, мирно ожидавших транспорт. Один из них сейчас в реанимации. А виновник, как оказалось, вовсе не имел права заниматься извозом. Опять на поверхность вышла тема "за" и "против" Интернет-агрегаторов, подмявших под себя привычные таксопарки.

Беды ничего не предвещало. Как обычно, Марианна вызвала «Яндекс Такси», поехала на работу, на подъезде к Центральному рынку машину занесло, и выправить ситуацию водитель уже не смог.

Марианна: "У нас первый удар произошёл о бордюр, второй удар был об автобус, и третий удар уже был непосредственно в остановочный комплекс".

Пострадали три человека. Двое, мужчина и женщина, проходят лечение амбулаторно. Ещё один мужчина пострадал более серьёзно, в тяжёлом состоянии его привезли в нейротравму, где потребовалась экстренная операция.

Татьяна Серебрякова, заместитель главного врача ГКБ им. М.А. Тверье: "На сегодняшний день пациент находится в отделении реанимации и интенсивной терапии, проводится всё необходимое медикаментозное и постсиндромное лечение".

Кто за тобой приедет - задаются вопросом пассажиры, делая вызов. Фальшивые права, отсутствие данных о медицинском и техническом осмотрах - вот нарушения, которые регулярно выявляют во время проверок, последняя из которых в Перми была в минувшую пятницу. И вот снова - виновник аварии извозом заниматься вообще не должен.

Евгений Вотинов, заместитель начальника отдела ГИБДД УМВД России по г. Перми: "Разрешение на осуществление предпринимательской деятельности в части пассажирских перевозок у него также отсутствовало".

Он не таксист, а те, кто ему передает заказы, не таксопарк. Раскрасив машину известными логотипами, водитель не становится профессионалом. По сути, он частное лицо. И ни за ним, ни за его машиной никто не следит. Потому у пассажиров нет абсолютно никаких гарантий. Их не дадут и в агрегаторе - «Яндекс Такси» в данной истории.

Сводка аварий с участием машин с шашечками, среди которых вовсе не обязательно такси, уже позволяет говорить о том, что каждая поездка - это как игра в русскую рулетку.

Что касается развития истории, остановке наверняка потребуется ремонт, а полиция, между тем, возбудила уголовное дело по статье 264 – «Нарушение правил дорожного движения».

Если обратиться к статистике, в прошлом году с участием такси произошло 22 ДТП, в которых пострадало 29 человек. Но передвигаться как-то надо, так что лотерея продолжается - вызов сделан, можно отправляться в путь.