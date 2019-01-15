Участок ул. Революции перекрыли: осталось потерпеть полгода

Полгода минус почти трое суток осталось потерпеть пермским автолюбителям и жителям домов на перекрытом для движения участке улицы Революции от Компроса до Сибирской. Накануне был день проверки на прочность схем и способов, за счет которых Пермская дирекция дорожного движения планирует избежать транспортного коллапса в центре краевой столицы.

Первыми, кто почувствовали неудобства от перекрытия улицы Революции, оказались вовсе не жители близлежащих домов, а владельцы офисов и компаний на первых этажах зданий. Погрузка-разгрузка товаров стала крайне затруднительной.

А вот жители, разобравшись в ситуации, даже нашли множество плюсов. Постоянный шум улицы сменился пока что редкими звуками работы строителей. Тем более, что подъезд, может, не такой удобный как раньше, есть к каждому дому через дворы с улицы Швецова.

Днем дорожная обстановка вокруг перекрытого участка была даже благоприятнее обычной. Проблем стало явно меньше на пересечении Комсомольского проспекта с улицей Революции. Но к вечеру ситуация обострилась.

Улицы, предусмотренные для объезда - Швецова, 1-я Красноармейская и Краснова, а попутно еще Пушкина и Луначарского - в дополнение к обычному вечернему автостоянию получили еще и порцию авто с перекрытой Революции.

Впрочем, сказать, что проблемы на Швецова связаны только с перекрытием Революции нельзя. Здесь не очень хорошо почищена проезжая часть, да и сама она достаточно узкая. Есть парковка, которая затрудняет движение в две полосы, а на перекрестке с Сибирской нет светофора, поэтому постоянно скапливаются автомобили.

Несколько дней ситуацию будут мониторить специалисты центра наблюдения за движением, контрольный срез в среду. После будут приниматься дополнительные решения и меры.

Максим Кис, начальник пермской дирекции дорожного движения: "Могут выбрать тот или иной режим преднастроенный для светофора, либо взять управление светофором вообще на себя вручную, держать зеленый в нужном направлении столько, сколько это нужно. Если обостряется обстановка, мы договорились с полком, что они в оперативном режиме могут выставить дополнительные экипажи ДПС, чтобы не допускать выезда на занятый перекресток".

Участок Революции от Сибирской до Комсомольского проспекта перекрыли на полгода. Вместо двух полос здесь сделают четыре, плюс одну для трамваев и автобусов.