В Березниках полиция задержала автоугонщиков
В Березниках полиция задержала грабителей, совершивших за ночь сразу два угона. Двор на улице Щербакова, где произошел первый, оснащен видеонаблюдением. В половине пятого двое мужчин подходят к стоянке, вскрывают машину, садятся в салон и пытаются уехать, но неудачно. Напоследок открывают капот и снимают аккумулятор. Благодаря видеозаписям оперативники очень быстро вышли на след криминального дуэта. Спустя пару часов, после того как первый потерпевший обратился в полицию, подозреваемых задержали. Оперативники нашли и тот самый похищенный аккумулятор, причем уже на другой машине.
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