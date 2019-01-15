В Березниках полиция задержала автоугонщиков

В Березниках полиция задержала грабителей, совершивших за ночь сразу два угона. Двор на улице Щербакова, где произошел первый, оснащен видеонаблюдением. В половине пятого двое мужчин подходят к стоянке, вскрывают машину, садятся в салон и пытаются уехать, но неудачно. Напоследок открывают капот и снимают аккумулятор. Благодаря видеозаписям оперативники очень быстро вышли на след криминального дуэта. Спустя пару часов, после того как первый потерпевший обратился в полицию, подозреваемых задержали. Оперативники нашли и тот самый похищенный аккумулятор, причем уже на другой машине.