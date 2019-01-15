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← Синоптики «отменили» крещенские морозы

В Березниках полиция задержала автоугонщиков

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угонщики

В Березниках полиция задержала грабителей, совершивших за ночь сразу два угона. Двор на улице Щербакова, где произошел первый, оснащен видеонаблюдением. В половине пятого двое мужчин подходят к стоянке, вскрывают машину, садятся в салон и пытаются уехать, но неудачно. Напоследок открывают капот и снимают аккумулятор. Благодаря видеозаписям оперативники очень быстро вышли на след криминального дуэта. Спустя пару часов, после того как первый потерпевший обратился в полицию, подозреваемых задержали. Оперативники нашли и тот самый похищенный аккумулятор, причем уже на другой машине.

Метки: в Пермском крае, Общество, Происшествия

Опубликовано: 15.01.2019 в 08:27 в рубрике - Вести Пермь

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← Синоптики «отменили» крещенские морозы

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