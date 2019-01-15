Синоптики «отменили» крещенские морозы
Синоптики "отменили" крещенские морозы в Пермском крае. Взамен пообещали температуру близкую к плюсовой и снегопады. Средняя температура будет выше климатической нормы на пять градусов. Потепление начнется со среды 16 января. Самым теплым днем недели станет четверг 17 января, с этого дня синоптики прогнозируют начало снегопадов. Количество осадков за неделю окажется выше нормы. Похолодание начнется в воскресенье.
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