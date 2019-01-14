На такси - опаснее?
Стали известны результаты дорожного рейда по автомобилям такси, который прошел в минувшую пятницу.
При проведении мероприятий выявлены транспортные средства с техническими неисправностями, с непройденным техническим осмотром. На штрафстоянку было эвакуировано транспортное средство, которым управлял водитель, предоставивший права с признаками подделки, водитель доставлен в отделение полиции.
Кроме этого выявлено 11 нарушений требований о проведении предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств; 10 нарушений требований о проведении предрейсового контроля технического состояния автомобиля.
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