На такси - опаснее?

Стали известны результаты дорожного рейда по автомобилям такси, который прошел в минувшую пятницу.

При проведении мероприятий выявлены транспортные средства с техническими неисправностями, с непройденным техническим осмотром. На штрафстоянку было эвакуировано транспортное средство, которым управлял водитель, предоставивший права с признаками подделки, водитель доставлен в отделение полиции.

Кроме этого выявлено 11 нарушений требований о проведении предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств; 10 нарушений требований о проведении предрейсового контроля технического состояния автомобиля.