В крае обновили парк автомобилей скорой помощи

Новые автомобили скорой помощи в Пермском крае отправились к местам службы. Всего за счет федерального бюджета в регион поступили 26 новых машин отечественного производства. Они отправились в Коми-Пермяцкий округ, Березники, Чайковский, Лысьву, Чусовой, Кунгур, Соликамск, несколько машин осталось в краевой столице.

Главный внештатный специалист по скорой помощи краевого Минздрава Аркадий Балахонцев отметил, что новые автомобили комфортабельные, соответствуют всем нормативам: «Просторные салоны, которые хорошо освещены и оснащены новой современной медицинской техникой. Обновленный автопарк позволит оказывать качественную помощь жителям уже на догоспитальном этапе».

В поступивших машинах скорой медицинской помощи есть носилки, термоодеяло, реанимационный и акушерский наборы, дефибриллятор, электрокардиограф, бактерицидный облучатель и прочее оснащение.