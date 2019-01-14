Пермяк Евгений Климов стал абсолютным чемпионом России по прыжкам на лыжах с трамплина. В заключительный день соревнований в Чайковском были разыграны награды на трамплине К-125. По сумме двух попыток победу одержал Евгений Климов. Его результат 91,2 м и 90,2 м. Второе и третье место у нижегородцев Романа Трофимова и Михаила Максимочкина. Еще один пермский летающий лыжник – Егор Усачев завершил выступление на 4-й позиции. Для лидера национальной сборной Евгения Климова это вторая медаль чемпионата России. В текущем сезоне Климов также стал первым в истории россиянином, выигравшим этап Кубка мира.