Евгений Климов стал абсолютным чемпионом России
Пермяк Евгений Климов стал абсолютным чемпионом России по прыжкам на лыжах с трамплина. В заключительный день соревнований в Чайковском были разыграны награды на трамплине К-125. По сумме двух попыток победу одержал Евгений Климов. Его результат 91,2 м и 90,2 м. Второе и третье место у нижегородцев Романа Трофимова и Михаила Максимочкина. Еще один пермский летающий лыжник – Егор Усачев завершил выступление на 4-й позиции. Для лидера национальной сборной Евгения Климова это вторая медаль чемпионата России. В текущем сезоне Климов также стал первым в истории россиянином, выигравшим этап Кубка мира.
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