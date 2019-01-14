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Пермяки смоют грехи в крещенских купелях
Пермская мэрия публикует список мест, где будут размещены крещенские купели. Праздник Крещения православные отмечают 19 января. Желающие окунуться в прорубь смогут сделать это в трех точках города. В Свердловском районе - на территории Богородице-Казанского Серафимо-Алексеевского женского монастыря, на пермском городском пляже в Ленинском районе, а также в Верхней Курье возле Храма Богоявления Господня . Из-за работ по очистке ложа на Мотовилихинском пруду купаний в этом году не будет.
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