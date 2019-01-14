На Западном обходе Перми Lada Granta сбила мужчину рядом с его автомобилем, пострадавшем в другом ДТП. Этого водителя с травмами доставили в больницу. Об аварии стало известно, когда в соцсетях опубликовали видео с авторегистратора. На нем видно, как белая Lada Granta, чтобы избежать столкновения со стоящей на дороге машиной, смещается левее и сбивает мужчину. В ГИБДД предварительно виновником назвали водителя Гранты, однако в комментариях есть и те, что указывают на отсутствие аварийного знака перед стоящем на проезжей части автомобилем.