На Западном обходе Перми Lada Granta сбила мужчину
На Западном обходе Перми Lada Granta сбила мужчину рядом с его автомобилем, пострадавшем в другом ДТП. Этого водителя с травмами доставили в больницу. Об аварии стало известно, когда в соцсетях опубликовали видео с авторегистратора. На нем видно, как белая Lada Granta, чтобы избежать столкновения со стоящей на дороге машиной, смещается левее и сбивает мужчину. В ГИБДД предварительно виновником назвали водителя Гранты, однако в комментариях есть и те, что указывают на отсутствие аварийного знака перед стоящем на проезжей части автомобилем.
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