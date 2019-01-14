Пермский край. Неделя за 159 секунд

На уходящей неделе пермские водители искали объезды новой глобальной стройки в центре города, а в Пермском аэропорту считали будущих пассажиров. События и темы последних дней, которые стоит упомянуть отдельно, - в специальном проекте «Неделя за 159 секунд».

Цифры недели

Имеем полтора. Думаем о плюсе в 200 тысяч. Это о работе аэропорта «Большое Савино» в прошедшем году и планах на год наступивший. Точные цифры по 2018: 1 миллион 230 тысяч пассажиров. Рекорд уже есть. Еще никогда столько людей не улетало и не прилетало в Пермь. Ориентир наступившего года - 1 миллион 720 тысяч пассажиров. Цифра вполне реальная. Было бы только куда лететь. Анонсированные новые международные направления пока в большинстве своем имеют гриф «прорабатывается». Говорят, что появится больше рейсов в Москву и Питер. Перспективным может оказаться своеобразный «южный поток». Это полеты к теплым морям не через Москву, а через Краснодар.

Решение недели

Долги надо возвращать. В суде Свердловского района Перми рассмотрен последний иск к несуществующему уже футбольному клубу «Амкар». Последним «счастливчиком» стал бывший полузащитник красно-черных Михаил Гащенков. Теперь бывший клуб должен ему не только по контракту, но и по решению суда. «Амкар» исчез, оставив после себя долгов более чем на полмиллиарда рублей. Примерно половина - невыплаченная зарплата сотрудников и гонорары игроков.

Проект недели

Революционные преобразования в самом центре Перми. До 1 июля будет закрыто движение по одноименной улице в отрезке от Компроса до Сибирской. Глобальная реконструкция с бумаги перекочевала на местность. Улицу Революции планируют расширить и серьезно перелопатить все, что под улицей. Перенесут трубы системы водоснабжения и трубы канализационные, линии связи, газопровод. Все для того, чтобы сверху можно было «положить» четыре полосы для автомобилей и абсолютно новые трамвайные рельсы. Это - более прямой и короткий путь для трамваев от центрального рынка в Мотовилиху.

Дата недели

13 января. 145-й день рождения профессора Преображенского. Того самого, который своей работой на десятилетия определил глобальную экономическую судьбу пермской земли. В 1925 году под Соликамском Павел Преображенский извлек из шахты под Соликамском керн сильвинита. Так было открыто крупнейшее в мире месторождение калийной соли. В 1929 году он же нашел в верховьях Чусовой первую пермскую нефть. Так на геологической карте страны появилась богатейшая Волго - Уральская нефтегазоносная провинция. До недавнего времени в Пермском крае, если не считать одну улицу в Березниках, вообще не было памятных мест, связанных с именем Преображенского. Явную несправедливость исправят в этом году. Пермские нефтяники планируют поставить памятник выдающемуся ученому-геологу в центре краевой столицы на улице Ленина.