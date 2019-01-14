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← На таксиста, сбившего людей на остановке, завели уголовное дело

Пермский край. Неделя за 159 секунд →

Полиция проверяет ролик с выпрыгнувшим из багажника алабаем

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алабай

В полиции начали проверку по факту публикации видеозаписи, на кадрах которой собака выпрыгивает из багажника автомобиля на проезжую часть. Сообщается, что ЧП произошло накануне на Красавинском мосту. Авторы ролика двигались следом за машиной, где перевозили пса породы алабай. Хозяин не пожелал взять собаку в салон и посадил её в открытый багажник. Однако животное испугалось и выпрыгнуло на проезжую часть. Первыми тревогу забили зоозащитники - они сообщают о том, что направили заявление в полицию. Активисты намерены проверить, работает ли новый федеральный закон об ответственном обращении с животными. Один из пунктов запрещает подобное поведение хозяев. 

Метки: в Перми, Происшествия, Аварии

Опубликовано: 14.01.2019 в 15:52 в рубрике - Вести Пермь

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← На таксиста, сбившего людей на остановке, завели уголовное дело

Пермский край. Неделя за 159 секунд →

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