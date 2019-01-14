← На таксиста, сбившего людей на остановке, завели уголовное дело
Полиция проверяет ролик с выпрыгнувшим из багажника алабаем
В полиции начали проверку по факту публикации видеозаписи, на кадрах которой собака выпрыгивает из багажника автомобиля на проезжую часть. Сообщается, что ЧП произошло накануне на Красавинском мосту. Авторы ролика двигались следом за машиной, где перевозили пса породы алабай. Хозяин не пожелал взять собаку в салон и посадил её в открытый багажник. Однако животное испугалось и выпрыгнуло на проезжую часть. Первыми тревогу забили зоозащитники - они сообщают о том, что направили заявление в полицию. Активисты намерены проверить, работает ли новый федеральный закон об ответственном обращении с животными. Один из пунктов запрещает подобное поведение хозяев.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
На таксиста, сбившего людей на остановке, завели уголовное дело
В Перми открыли ледодром
Пермские сурикаты Марго и Гоша - новые звезды Instagram
«Зимний вернисаж» собирает виртуозов льда и снега
В Минздраве сообщили о состоянии пострадавших на остановке «Мильчакова»
Федеральный медицинский центр расширяется
«Золотая Маска» стартовала в Перми
К 2020 году высокоскоростной Интернет придет во все школы края
Федеральный бюджет выделит 600 млн рублей на ремонт дорог в Перми
Придётся потерпеть: в Перми закрыли участок ул. Революции
Добавить комментарий: