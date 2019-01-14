На таксиста, сбившего людей на остановке, завели уголовное дело
В отношении таксиста, сбившего людей на остановке "Мильчакова" в Перми, возбуждено уголовное дело. Авария произошла 13 января. По предварительной информации ГИБДД, водитель не справился с управлением и вылетел на остановку, где стояли ожидающие автобус люди. Как сообщили в краевом минздраве, пострадали трое - один в тяжелом состоянии находится в больнице. Как позже выяснилось - в салоне такси находилась пассажирка, корреспонденту "Вестей" удалось с ней встретиться.
"Первый удар был об бордюр, второй удар - об автобус, третий - непосредственно в остановочный комплекс. Я вышла из автомобиля самостоятельно, увидела, что мужчина лежит, потом увидела, что женщине зажало ногу", - рассказала свидетельница происшествия.
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