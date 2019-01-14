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В Перми открыли ледодром

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ледодром

В минувшие выходные в Перми открылся ледодром с двумя дорожками - это отвесная стена высотой 10 метров, покрытая льдом. Технология заливки проста - пространство между фанерными щитами и стеной заполняется снегом и проливается водой, в итоге место для подъёма будет представлять собой ледяной массив. Стена предназначена для тренировок альпинистов и оборудована всем необходимым - это страховочные устройства и центр выдачи снаряжения. Уже в феврале здесь пройдут первые региональные соревнования.  Ближайшее подобное спортивное сооружение находится в городе Киров. Располагается пермский ледодром на улице Встречная, он ждет даже неподготовленных спортсменов. 

ледодром

Метки: в Перми, Спорт, Общество

Опубликовано: 14.01.2019 в 14:35 в рубрике - Вести Пермь

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