В Перми открыли ледодром

В минувшие выходные в Перми открылся ледодром с двумя дорожками - это отвесная стена высотой 10 метров, покрытая льдом. Технология заливки проста - пространство между фанерными щитами и стеной заполняется снегом и проливается водой, в итоге место для подъёма будет представлять собой ледяной массив. Стена предназначена для тренировок альпинистов и оборудована всем необходимым - это страховочные устройства и центр выдачи снаряжения. Уже в феврале здесь пройдут первые региональные соревнования. Ближайшее подобное спортивное сооружение находится в городе Киров. Располагается пермский ледодром на улице Встречная, он ждет даже неподготовленных спортсменов.