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«Зимний вернисаж» собирает виртуозов льда и снега

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Зимний вернисаж

Участники VI открытого конкурса «Кубок России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж» приступили к соревнованиям. Участие в кубке принимают  22 мастера из России, Китая, Малайзии и Сингапура. 

Превращать лед в произведения искусств будут 22 опытных скульптора, имеющие в своем портфолио многочисленные награды профессиональных международных конкурсов и фестивалей в области ледовой и снежной скульптуры.

  В этом году всех участников объединяет тема – «Японские мотивы». Аниме - одно из ярких проявлений культуры страны восходящего солнца. Идеей для скульптуры команды из Китая послужил мультфильм «Дораэмон», первый выпуск которого вышел ровно 50 лет назад, в 1969 году.

Зимний вернисаж

В этом году 70% состава участников Кубка – семейные команды, например, братья Евдокимовы из Екатеринбурга. Они уже участвовали в "Зимнем Вернисаже", завоевав 3 место в 2013 году и 2е в 2015-м.

Перед стартом конкурса организаторы собрали интересные факты за всю историю его проведения. Так, за десять лет в проекте приняли участие 176 скульпторов почти со всех континентов планеты, создано 70 неповторимых скульптурных композиций, потрачено более 2 тысяч тонн льда, за процессом создания работ наблюдали тысячи пермяков и гостей города.

Зимний вернисаж

Мария Шилова

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 14.01.2019 в 13:00 в рубрике - Вести Пермь

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