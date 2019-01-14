В Минздраве сообщили о состоянии пострадавших на остановке «Мильчакова»

В Пермском минздраве сообщили о состоянии пострадавших в ДТП на шоссе Космонавтов в Перми. Страшная авария произошла днем 13 января, водитель "Яндекс.Такси" не справился с управлением и въехал в остановку «Мильчакова», где в этот момент находились люди. Пострадали три человека, один госпитализирован, он находится в тяжелом состоянии. Двое - на амбулаторном лечении.