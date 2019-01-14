Федеральный медицинский центр расширяется

Для федерального центра, где анализируют и выявляют риски здоровью, в Перми построят новое здание. Об этом заявил губернатор Прикамья. Также этому учреждению дали грант для работы по снижению смертности от болезней сердца и онкологии.

В этой лаборатории доктор медицинских наук Марина Землянова вместе с коллегами занимается изучением воздействия окружающей среды на организм человека по образцам биоматериала, например, крови. При этом пациенты могут быть из разных регионов.

Марина Землянова, заведующая отделом биохимических и цитогенетических методов диагностики: "В частности, из регионов с размещением металлургического производства, химического, нефтеперерабатывающего производства".

И это лишь часть большой работы, которая ведётся в учреждении со сложным названием - Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения. Анализируется множество параметров, воздействующих на состояние человека.

Штат укомплектован высококлассными специалистами, из них учёную степень доктора наук имеют 22 специалиста, кандидата наук - 34.

Планы и перспективы развития центра с сотрудниками обсудил глава региона. Максиму Решетникову показали работу лабораторий. Кроме того, губернатор пообщался с аналитиками центра, которые проводят исследования для Пермского края и других регионов.

После завершения строительства новых корпусов, общая площадь центра будет более 20 тысяч квадратных метров. Так что новые площади позволят в буквальном смысле развернуться.

Ещё один повод для встречи - получение центром гранта из краевого бюджета на проведение научно-исследовательских работ, связанных со снижением смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Вадим Алексеев, директор Федерального научного центра медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения: "Грант выделен нам на исследование эффективности мероприятий, которые разработало правительство Пермского края, чтобы можно было оперативно менять состав мероприятий, их структуру".

Параллельно продолжатся все исследования, которые проводит центр, пока что на старых площадях, но учитывая прогнозы, переезд должен состояться уже в обозримом будущем.