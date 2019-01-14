«Золотая Маска» стартовала в Перми

В Перми гостят члены жюри национальной театральной премии «Золотая маска». Сюда они приехали на работу - ходят на спектакли, претендующие на получение этой самой премии. Были времена, когда претенденты должны были обязательно ехать в Москву и там представлять свои творения. Сейчас возможны варианты. Как и почему Пермь стала исключением из общего правила?

Это носовая флейта у Дени Лавана всегда с собой в кармане. А также парочка других музыкальных инструментов. Эти пикалки, кстати, заменяют ему наушники, которые он не носит принципиально.

Дени Лаван, актёр (Франция):

- Музыка, проникает в меня, я очень чувствителен к музыке.

Дени Лаван не единственный драматический актёр в оратории «Жанна на костре». Жанну Дарк исполняет также француженка с мировой популярностью - Одри Бонне. Эта роль для неё настоящее испытание. Актриса признаётся, утром именно перед этим спектаклем она всегда занимается йогой.

Одри Бонне, актриса (Франция): "Эта роль не столько сложная, сколько опасная для меня. Я готовлюсь. Каждый раз каждый спектакль существует по-новому".

У этого спектакля сразу 8 номинаций, всего у театра их 28. Рекорд за всю историю существования фестиваля. Для того чтобы его увидеть, члены жюри специально приехали в Пермь.

Фестиваль «Золотая маска» уже открывался в Перми несколько лет назад, это была опера «Травиата». На тот момент жюри в полном составе прибыли в Пермь, чтобы просмотреть этот спектакль. Технически вывезти его в Москву было невозможно. Но в этом году совсем другая причина. На этом настоял Теодор Курентзис. Во-первых, опера эта не репертуарная, и это ещё одна возможность показать ее пермякам.

Лариса Гоголевская, председатель жури, Солистка Мариинского театра, заслуженная артистка РФ (Санкт-Петербург): "Нам интересно приехать, посмотреть ваши великолепные интерьеры, театры, ваши работы. Как люди здесь, на периферии, первоклассно работают, профессионально".

А во-вторых, в список номинантов «Золотой маски» попал ещё и пермский Театр-Театр с высокотехнологичным детским мюзиклом «Карлик Нос», вот его-то вывезти в столицу и показать на должном уровне, действительно было бы тяжело.

Эту волшебную сказку создавали Борис Мильграм, Лора Квинт вместе с музыкальным руководителем труппы Татьяной Виноградовой, художником Даниилом Ахмедовым и Ирэной Белоусовой. Почти все они были отмечены в разных номинациях «Золотой маски», всего их у театра 7.

В воскресенье члены жюри увидели оба спектакля. Далее фестиваль продолжится в Москве, где жюри предстоит оценить более полусотни постановок в разных жанрах. Победителей объявят в этом году 16 апреля.