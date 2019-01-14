← К 2020 году высокоскоростной Интернет придет во все школы края
«Золотая Маска» стартовала в Перми
В Перми гостят члены жюри национальной театральной премии «Золотая маска». Сюда они приехали на работу - ходят на спектакли, претендующие на получение этой самой премии. Были времена, когда претенденты должны были обязательно ехать в Москву и там представлять свои творения. Сейчас возможны варианты. Как и почему Пермь стала исключением из общего правила?
Это носовая флейта у Дени Лавана всегда с собой в кармане. А также парочка других музыкальных инструментов. Эти пикалки, кстати, заменяют ему наушники, которые он не носит принципиально.
Дени Лаван, актёр (Франция):
- Музыка, проникает в меня, я очень чувствителен к музыке.
Дени Лаван не единственный драматический актёр в оратории «Жанна на костре». Жанну Дарк исполняет также француженка с мировой популярностью - Одри Бонне. Эта роль для неё настоящее испытание. Актриса признаётся, утром именно перед этим спектаклем она всегда занимается йогой.
Одри Бонне, актриса (Франция): "Эта роль не столько сложная, сколько опасная для меня. Я готовлюсь. Каждый раз каждый спектакль существует по-новому".
У этого спектакля сразу 8 номинаций, всего у театра их 28. Рекорд за всю историю существования фестиваля. Для того чтобы его увидеть, члены жюри специально приехали в Пермь.
Фестиваль «Золотая маска» уже открывался в Перми несколько лет назад, это была опера «Травиата». На тот момент жюри в полном составе прибыли в Пермь, чтобы просмотреть этот спектакль. Технически вывезти его в Москву было невозможно. Но в этом году совсем другая причина. На этом настоял Теодор Курентзис. Во-первых, опера эта не репертуарная, и это ещё одна возможность показать ее пермякам.
Лариса Гоголевская, председатель жури, Солистка Мариинского театра, заслуженная артистка РФ (Санкт-Петербург): "Нам интересно приехать, посмотреть ваши великолепные интерьеры, театры, ваши работы. Как люди здесь, на периферии, первоклассно работают, профессионально".
А во-вторых, в список номинантов «Золотой маски» попал ещё и пермский Театр-Театр с высокотехнологичным детским мюзиклом «Карлик Нос», вот его-то вывезти в столицу и показать на должном уровне, действительно было бы тяжело.
Эту волшебную сказку создавали Борис Мильграм, Лора Квинт вместе с музыкальным руководителем труппы Татьяной Виноградовой, художником Даниилом Ахмедовым и Ирэной Белоусовой. Почти все они были отмечены в разных номинациях «Золотой маски», всего их у театра 7.
В воскресенье члены жюри увидели оба спектакля. Далее фестиваль продолжится в Москве, где жюри предстоит оценить более полусотни постановок в разных жанрах. Победителей объявят в этом году 16 апреля.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
К 2020 году высокоскоростной Интернет придет во все школы края
Федеральный бюджет выделит 600 млн рублей на ремонт дорог в Перми
Придётся потерпеть: в Перми закрыли участок ул. Революции
Вести Пермь. События недели 13.01.2019
Полицейские устроили большую проверку пермских такси
«Парма» вышла в «Финал четырех» Кубка России по баскетболу
У семейной пары из Краснокамска нашли 6 кг наркотиков
Полицейские наведались на Китайский рынок
В Перми ловили нелегальных таксистов
До полного перехода на «цифру» осталось 142 дня
Добавить комментарий: