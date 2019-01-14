К 2020 году высокоскоростной Интернет придет во все школы края

Высокоскоростной интернет пришел еще в две школы Прикамья. Приемка оборудования состоялась в Кунгуре и Суксуне. Отныне современные цифровые технологии здесь доступны всем ученикам. Когда такие возможности появятся в образовательных учреждениях всего Прикамья?

Повторение – мать учения. Поэтому сразу после реального занятия по информатике семиклассник Матвей Шатров пошел на урок виртуальный.

В Кунгурской 21-й школе раньше была возможность выйти во всемирную паутину, но бродить по сайтам приходилось очень медленно, а теперь буквально «летишь». Именно так работает высокоскоростной Интернет.

Юлия Фадеева, заместитель директора по информатизации школы №21 г. Кунгур: «Ростелеком» подключил нам высокоскоростные оптические линии связи, в связи с чем у нас повысится как входящая, так и исходящая скорость. Плюс само качество сигнала также будет лучше".

А это уже Суксун. Здесь находится филиал Кунгурского центра образования №1. Здесь тоже теперь уверенное соединение. Преподавательский состав сразу же пробует новые формы повышения квалификации – онлайн семинары.

Артур Ахметьянов, директор ГБПОУ «Кунгурский центр образования №1»: "Как у себя мы проводим вебинары, начиная с Министерством образования, как с Москвой мы проводим вебинары, выступаем, точно так же и филиал Суксун подключается к этим вебинарам".

Пока шел вебинар, параллельно проходила приемка оборудования специалистами.

Точка доступа находится на каждом этаже, поэтому скорость должна быть на высоте. Прямо сейчас мы проведем эксперимент. Специальная программа, установленная на смартфоне специалиста, показывает скорость скачивания 106 Мбит в секунду, скорость загрузки – 105 Мбит в секунду.

Рустам Хидиятуллин, советник макрорегионального филиала «Урал» ПАО «Ростелеком»: "Школьники могут воспользоваться высокоскоростным доступом интернет, получить доступ к общим информационным ресурсам, поднять статус своего образования".

В 2018 году Интернетом были обеспечены 230 школ и 14 колледжей и техникумов Прикамья. Задача, которую поставил глава региона Максим Решетников перед системой образования – оперативное вхождение в процессы, связанные с цифровизацией экономики. Важно использовать возможности глобальной сети в образовательном процессе.

Петр Шиловских, начальник управления развития инфраструктуры Министерства информационного развития и связи Пермского края: "Создание информационной телекоммуникационной инфраструктуры является базой создания цифровой экономики. Без Интернета мы не можем представить себе нашу жизнь, образовательный процесс, здравоохранение".

В этом году возможность выхода в глобальную сеть появится во всех колледжах и техникумах. В 2020-м – во всех школах.