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Федеральный бюджет выделит 600 млн рублей на ремонт дорог в Перми
Опубликован список дорог, которые будут отремонтированы в наступившем сезоне за деньги федерального бюджета. 25 объектов расположены во всех районах города.
Самыми крупными станут улица Луначарского, от Крисанова до Клименко, улица Малкова, от шоссе Космонавтов до Энгельса, улица Адмирала Ушакова, от Калинина до 5-й Каховской, улица Гайвинская, от Вильямса до дома №90 по Гайвинской. Общая площадь - 302 тысячи квадратных метров. Запланированный объем средств - 600 миллионов рублей. Уже до конца января должны быть проведены все необходимые процедуры по отбору подрядных организаций.
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