Придётся потерпеть: в Перми закрыли участок ул. Революции

В Перми перекрыта часть одной из главных транспортных артерий города - улицы Революции. Движение на участке от Комсомольского проспекта до Сибирской ограничили до июля. Реконструкция продлится полгода. Что будут делать и где искать пути объезда?

Участок от Комсомольского проспекта до Сибирской - это всего два квартала. Но эта часть Революции - важная связка между центром и Мотовилихой.

Сейчас ул. Революции - это две полосы. После реконструкции станет четыре, а по центру оставят место для еще одной, пятой, по которой в перспективе пойдут автобусы и трамваи.

Планируется, что на Революции под трамвайные пути уложат специальную резиновую подушку, а сами рельсы будут выполнены, как на Северной дамбе, методом бесшовной сварки. Это позволит избежать лишнего шума на дороге.

Закроют два квартала на полгода, до первого июля. Все это время участок придется объезжать по Швецова, Краснова и 1-й Красноармейской. Перекрестки на Сибирской и Комсомольском проспекте останутся в свободном доступе.

Максим Кис, начальник пермской дирекции дорожного движения: "Мы будем перенастраивать светофорные объекты по Комсомольскому проспекту, для того чтобы упрощать движение по Комсомольскому проспекту в сторону Комсомольской площади. Именно туда ожидается наибольший приток транспорта".