← Полицейские устроили большую проверку пермских такси
Вести Пермь. События недели 13.01.2019
В программе "Вести-Пермь. События недели" - все то, чем нам запомнятся минувшие 7 дней. Ведущий Дмитрий Пантелеев. Выпуск от 13.01.2019 г.
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← Полицейские устроили большую проверку пермских такси
В программе "Вести-Пермь. События недели" - все то, чем нам запомнятся минувшие 7 дней. Ведущий Дмитрий Пантелеев. Выпуск от 13.01.2019 г.
|14.01.2019 в 10:33
|14.01.2019 в 10:25
|14.01.2019 в 10:00
|14.01.2019 в 09:37
|14.01.2019 в 09:15
|11.01.2019 в 17:30
|11.01.2019 в 15:20
|11.01.2019 в 13:13
|11.01.2019 в 11:55
|11.01.2019 в 11:31
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Вести Пермь. События недели 13.01.2019
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Полицейские устроили большую проверку пермских такси
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У семейной пары из Краснокамска нашли 6 кг наркотиков
Полицейские наведались на Китайский рынок
В Перми ловили нелегальных таксистов
До полного перехода на «цифру» осталось 142 дня
В Перми презентовали коллекцию серебряных талисманов
Участок ул. Революции закрывают на полгода: ищем пути объезда
В ДТП с пассажирским автобусом пострадали 7 человек
На трассе Пермь-Березники фура вылетела в кювет
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