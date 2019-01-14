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Вести Пермь. События недели 13.01.2019

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События недели

В программе "Вести-Пермь. События недели" - все то, чем нам запомнятся минувшие 7 дней. Ведущий Дмитрий Пантелеев. Выпуск от 13.01.2019 г.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 14.01.2019 в 10:00 в рубрике - Вести Пермь

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