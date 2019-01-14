Полицейские устроили большую проверку пермских такси

В выходные водитель такси сбил на остановке трех человек. Водитель не справился с управлением и столкнулся с автобусом, после чего машину развернуло и отбросило на остановку, где стояли люди. Пострадавшие были госпитализированы. Незадолго до аварии большую проверку пермских такси провели полицейские. Рейд устроили возле автовокзала. Всего за несколько часов выявили десятки неисправностей у машин, а один водитель и вовсе оказался с поддельными правами. Насколько опасно пользоваться таким транспортом?

А вы знали, что не можете заниматься коммерческой деятельностью?

- Не знал.

Эту машину сотрудники полиции останавливают одной из первых. К автомобилю претензий нет - как и положено по закону о пассажирских перевозках, на нем две желтые полосы и проблесковый маячок. Вопросы вызывают документы у водителя - bмеются признаки фальшивого удостоверения. Этим сомнительным удостоверением займется полиция. В рамках масштабного рейда вместе с ними легковые автомобили с «шашечками» проверяли сотрудники ДПС и Министерства транспорта Пермского края.

Рустам Гильманов, начальник отдела автомобильного транспорта Министерства транспорта Пермского края: "Первое, что мы выявляем - это законность осуществление данной деятельности. Имеется ли на данное такси разрешение на право заниматься данным видом таксомоторной деятельности".

Кроме разрешения, которое выдается в Министерстве транспорта, у каждого водителя должен быть маршрутный лист, без него не выпускают на линию. В нем стоит печать механика о исправности автомобиля и роспись врача.

Но самое главное - обычные права на управление автомобилем, у некоторых даже их не было.

По итогам рейда составлены десятки протоколов, а водители привлечены к административной ответственности. Следующий шаг – выявление владельцев частных такси.

Подобные рейды будут проходить постоянно, в минувшем 2018 году в городе Перми из-за аварий с участием автомобилей такси пострадало 29 человек. Но, по словам сотрудников ГИБДД, это только часть статистики. Неучтенными остаются частники, которые работают на своих машинах.

Дамир Гилязетдинов, начальник отделения пропаганды отдела ГИБДД УМВД России по г. Перми: "Если сотрудник ГИБДД данное такси останавливает, то в любом случае пассажир этого такси опрашивается, если все подтверждается, то такой водитель доставляется в отдел полиции".

Но и самое главное штрафы. Для физического лица они составляют сумму дневной выручки - пять тысяч рублей. Для многих проще заплатить и работать дальше.