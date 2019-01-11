«Парма» вышла в «Финал четырех» Кубка России по баскетболу. Пермская команда добилась победы в ответном матче ¼ розыгрыша. Первая игра, которая состоялась на Сахалине, завершилась победой клуба «Восток - 65» со счетом 79:69. Ровно столько же очков эта команда набрала и в Перми, но матч завершился уже в нашу пользу - 100:79.

Пермский баскетбольный клуб вышел в финал и вместе с «Новосибирском» и «Нижним Новгородом» стал третьим участником «Финала четырех». Матчи финалистов пройдут 8 и 10 февраля. В 2016 году «ПАРМА» стала победителем этого турнира, обыграв питерский «Зенит». В этом турнире выступают только игроки с российским паспортом.