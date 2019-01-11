У семейной пары из Краснокамска нашли 6 кг наркотиков

Пермские полицейские совместно с ижевскими коллегами задержали супругов из Краснокамска, которые по оперативным данным занимались сбытом наркотиков в крупных размерах. Их схватили с очередной партией на трассе неподалеку от столицы Удмуртии. Там они прятали так называемые закладки. В салоне автомобиля еще оставалось 100 граммов зелья.

Стражи порядка обыскали квартиру супругов в Краснокамске и там нашли в общей сложности 6 килограммов самых разных наркотиков. Съемное жилье использовали как базу для хранения и фасовки запрещенных веществ. Последние явно зарубежного происхождения. Преступная семейка работала на территории Пермского края и соседней Удмуртии.