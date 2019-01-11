Полицейские наведались на Китайский рынок

Пермские полицейские изъяли на так называемом Китайском рынке товары на общую сумму 150 тысяч рублей. В ходе специального рейда проверяли сопроводительные документы, подтверждающие надлежащее качество товара, многие продавцы не смогли предоставить вообще ничего, кроме собственных заверений. 360 единиц товара изъято - среди них традиционно одежда с явно поддельными товарными знаками, а также обувь и сумки, и что самое неприятное - детские игрушки. Изъятые товары отправили на экспертизу. В отношении предпринимателей возбудили дело об административном правонарушении. Среди торговцев оказались иностранцы. Выяснилось, что один проживал на территории России нелегально.