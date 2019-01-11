В Перми ловили нелегальных таксистов

С утра в Перми сотрудники ГИБДД устроили охоту на нелегальных таксистов. Все внимание инспекторов было направлено в первую очередь на разрешительные документы, среди которых для пассажиров важны подписанный механиком лист технического осмотра, подтверждающий исправность машины, и справка врача, которая гласит, что с водителем все в порядке.

Площадка такси рядом с автовокзалом ежедневно принимает сотни легковых автомобилей, отсюда пассажиры уезжают и приезжают в город. Именно она стала первой точкой в рамках рейда сотрудников полиции, Госавтоинспекции и министерства транспорта Пермского края. В рамках проверки выявляли незаконные такси.

В одной из первых остановленных машин на крыше, как и положено, был расположен специальный маячок, а двери раскрашены желтой краской. К транспорту у сотрудников полиции претензий не было, все вопросы касались документов. Как полагают проверяющие, имеются признаки подделки. Также у водителя отсутствовал маршрутный лист, в котором должна стоять подпись механика о допуске на линию и печать врача. Без этих документов ни одна организация не может выпустить своего сотрудника на линию.

В рамках профилактического рейда сотрудники полиции работали не только у автовокзала, легковые такси проверяли и на вокзале Пермь-2.

По итогам сегодняшнего рейда составлены десятки протоколов, водители привлечены к административной ответственности. Следующий шаг - выявление владельцев частных такси.