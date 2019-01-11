Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ ПЕРМСКОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← До полного перехода на «цифру» осталось 142 дня

Полицейские наведались на Китайский рынок →

В Перми ловили нелегальных таксистов

смотреть видео

такси

С утра в Перми сотрудники ГИБДД устроили охоту на нелегальных таксистов. Все внимание инспекторов было направлено в первую очередь на разрешительные документы, среди которых для пассажиров важны подписанный механиком лист технического осмотра, подтверждающий исправность машины, и справка врача, которая гласит, что с водителем все в порядке. 

Площадка такси рядом с автовокзалом ежедневно принимает сотни легковых автомобилей, отсюда пассажиры уезжают и приезжают в город. Именно она стала первой точкой в рамках рейда сотрудников полиции, Госавтоинспекции и министерства транспорта Пермского края. В рамках проверки выявляли незаконные такси.

В одной из первых остановленных машин на крыше, как и положено, был расположен специальный маячок, а двери раскрашены желтой краской. К транспорту у сотрудников полиции претензий не было, все вопросы касались документов. Как полагают проверяющие, имеются признаки подделки. Также у водителя отсутствовал маршрутный лист, в котором должна стоять подпись механика о допуске на линию и печать врача. Без этих документов ни одна организация не может выпустить своего сотрудника на линию.

В рамках профилактического рейда сотрудники полиции работали не только у автовокзала, легковые такси проверяли и на вокзале Пермь-2.

По итогам сегодняшнего рейда составлены десятки протоколов, водители привлечены к административной ответственности. Следующий шаг - выявление владельцев частных такси.

 

Артём Казин

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 11.01.2019 в 15:44 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

До полного перехода на «цифру» осталось 142 дня

В Перми презентовали коллекцию серебряных талисманов

Участок ул. Революции закрывают на полгода: ищем пути объезда

В ДТП с пассажирским автобусом пострадали 7 человек

На трассе Пермь-Березники фура вылетела в кювет

В микрорайоне Крым открыли новые ясли

Собачье дело: сможет ли закон повысить культуру владельцев четвероногих?

Фильм «Т-34» побил все рекорды проката

На трассе между Кунгуром и Соликамском столкнулись три автомобиля

Производственная левитация: тяжелые предметы парят в воздухе


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← До полного перехода на «цифру» осталось 142 дня

Полицейские наведались на Китайский рынок →

Обратите внимание

в Перми

Полицейские наведались на Китайский рынок

В ходе рейда полицейские изъяли на так называемом Китайском рынке товары на общую сумму 150 тысяч рублей.
11.01.2019 в 16:05

Метки: в Перми, Общество

В Перми ловили нелегальных таксистов

По итогам рейда составлены десятки протоколов, водители привлечены к административной ответственности.
11.01.2019 в 15:44

Метки: в Перми, Общество

До полного перехода на «цифру» осталось 142 дня

На сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети появился обратный отсчет до отключения аналогового вещания в крае.
11.01.2019 в 15:20

Метки: в Перми, Общество, В России

В Перми презентовали коллекцию серебряных талисманов

Создатели уверяют, что эти амулеты принесут удачу, богатство, здоровье и даже уверенность в собственных силах.
11.01.2019 в 14:35

Метки: в Перми, Общество

Прокуратура Перми провела масштабный рейд по точкам общепита

В 40 из 44-х проверенных мест были выявлены нарушения пожарной безопасности.
11.01.2019 в 14:09

Метки: в Перми, Общество

В России

До полного перехода на «цифру» осталось 142 дня

На сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети появился обратный отсчет до отключения аналогового вещания в крае.
11.01.2019 в 15:20

Метки: в Перми, Общество, В России

«Целительница» из Перми задержана в Иркутске за мошенничество

Девушка провела «ритуал очищения» и завладела золотым кольцом продавшицы павильона
11.01.2019 в 13:13

Метки: В России, Преступления

Собачье дело: сможет ли закон повысить культуру владельцев четвероногих?

В России вступил в силу новый закон, серьезно меняющий правила обращения с домашними животными.
11.01.2019 в 11:55

Метки: в Перми, В России, Общество

Фильм «Т-34» побил все рекорды проката

Только в Перми кино уже посмотрели 60 тысяч человек.
11.01.2019 в 11:31

Метки: в Перми, Общество, В России, Кино

На что таможня не дает добро

Изменились таможенные правила покупок в зарубежных интернет-магазинах.
10.01.2019 в 14:50

Метки: в Пермском крае, В России, Деньги

Лента новостей RSS каналы

Полицейские наведались на Китайский рынокПолицейские наведались на Китайский рынок

В Перми ловили нелегальных таксистовВ Перми ловили нелегальных таксистов

До полного перехода на «цифру» осталось 142 дняДо полного перехода на «цифру» осталось 142 дня

Святки - время узнать свою судьбуСвятки - время узнать свою судьбу

В Перми презентовали коллекцию серебряных талисмановВ Перми презентовали коллекцию серебряных талисманов

Прокуратура Перми провела масштабный рейд по точкам общепитаПрокуратура Перми провела масштабный рейд по точкам общепита

Участок ул. Революции закрывают на полгода: ищем пути объездаУчасток ул. Революции закрывают на полгода: ищем пути объезда

«Целительница» из Перми задержана в Иркутске за мошенничество«Целительница» из Перми задержана в Иркутске за мошенничество

В ДТП с пассажирским автобусом пострадали 7 человекВ ДТП с пассажирским автобусом пострадали 7 человек

В Прикамье будут судить братьев-угонщиковВ Прикамье будут судить братьев-угонщиков

На трассе Пермь-Березники фура вылетела в кюветНа трассе Пермь-Березники фура вылетела в кювет

В микрорайоне Крым открыли новые яслиВ микрорайоне Крым открыли новые ясли

Собачье дело: сможет ли закон повысить культуру владельцев четвероногих?Собачье дело: сможет ли закон повысить культуру владельцев четвероногих?

Фильм «Т-34» побил все рекорды прокатаФильм «Т-34» побил все рекорды проката

В исправительной колонии Соликамска выявлены нарушенияВ исправительной колонии Соликамска выявлены нарушения

Чайковские трамплины встречают лучших летающих лыжников страныЧайковские трамплины встречают лучших летающих лыжников страны

Какие дороги отремонтируют в Перми в этом году?Какие дороги отремонтируют в Перми в этом году?

На трассе между Кунгуром и Соликамском столкнулись три автомобиляНа трассе между Кунгуром и Соликамском столкнулись три автомобиля

Производственная левитация: тяжелые предметы парят в воздухеПроизводственная левитация: тяжелые предметы парят в воздухе

Вести Кудымкар 10.01.2019Вести Кудымкар 10.01.2019

После магнитогорской трагедии в Перми активизировались лжегазовикиПосле магнитогорской трагедии в Перми активизировались лжегазовики

Возвращаем талиюВозвращаем талию

Как оспорить кадастровую стоимость?Как оспорить кадастровую стоимость?

В лобовом ДТП пострадали шесть человекВ лобовом ДТП пострадали шесть человек

В Краснокамске уволили директора школы, где избили пятиклассницуВ Краснокамске уволили директора школы, где избили пятиклассницу

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2019.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную